Siyanürden 1200 kat daha zehirli: Bu yiyecekleri yerken iki kez düşünün

Dünya genelinde zehirlenmelere ve hatta ölümlere yol açan bu besinler, masum görünümlerinin altında ölümcül riskler barındırıyor. İşte en tehlikeli üç gıda:

1. Manyok: Gizli siyanür kaynağı

Tropikal bölgelerde temel karbonhidrat kaynağı olarak tüketilen manyok, içerdiği siyanojenik glikozitler nedeniyle zehirli olabilir. Bu maddeler vücutta siyanüre dönüşerek guatr, felç ve ölüme yol açabilir.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, manyok zehirlenmesi her yıl 200’den fazla kişinin ölümüne neden oluyor, binlerce kişi ise kalıcı sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalıyor.

Tehlikeyi azaltmak için köklerin soyulup suda bekletilmesi ya da kaynatılıp kurutulması gerekiyor.

2. Köygöçüren mantarı: Yarım tanesi bile öldürebilir

Amanita phalloides türü, halk arasında "köygöçüren mantarı" olarak biliniyor ve mantar kaynaklı ölümlerin %90’ından sorumlu tutuluyor.

Tarla mantarlarına benzediği için kolaylıkla karıştırılabiliyor. Zehirlenme genellikle 6-12 saat içinde mide bulantısı, kusma ve ishalle başlıyor.

Yarım mantarın bile karaciğer veya böbrek yetmezliğine neden olabileceği belirtiliyor. En tehlikeli yönü ise pişirme sırasında zehrin yok olmaması.

Her yıl yaklaşık 100 kişi bu mantar nedeniyle hayatını kaybediyor, binlercesi hastaneye kaldırılıyor.

3. Balon balığı (Fugu): Siyanürden 1200 kat daha güçlü

Japon mutfağının özel lezzetlerinden biri olan balon balığı (fugu), içerdiği tetrodotoksin nedeniyle son derece tehlikeli.

Zehir, sinir sistemini felç ederek 20 dakika içinde solunum yetmezliğine yol açabiliyor.

Siyanürden 1.200 kat daha güçlü olduğu bilinen toksin, yalnızca birkaç miligramda bile öldürücü olabiliyor.

Bu nedenle Japonya’da sadece lisanslı ve özel eğitimli şefler tarafından hazırlanmasına izin veriliyor.

Yine de her yıl onlarca kişi hatalı hazırlanan fugu nedeniyle zehirlenerek hastanelik oluyor.