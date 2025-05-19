İran-ABD müzakerelerinde tansiyon yükseliyor: Uranyum zenginleştirme krizi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran’ın uranyum zenginleştirmesine kesinlikle izin vermeyeceklerini belirtti. Bu tutum üzerine Tahran’dan sert uyarılar geldi, İran müzakerelerin durabileceği tehdidinde bulundu.

ABD’nin müzakere masasında söyledikleriyle kamuoyuna yansıyan açıklamalar arasında çelişkiler olduğunu ifade eden İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Washington’un uranyum zenginleştirme konusundaki “gerçek dışı” beklentilerinin görüşmeleri çıkmaza sürükleyebileceğini söyledi.

Erakçi, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetini “İran halkının tartışmasız hakkı” olarak tanımlarken, bu konuda hiçbir taviz vermeyeceklerini vurguladı. Aynı şekilde İran Dışişleri Bakanlığı da ABD’nin düşük seviyedeki uranyum zenginleştirmesinin durdurulması talebini kabul etmeyeceklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Tahran’ın uranyum zenginleştirmesine izin vermeyeceklerini yinelerken, Witkoff “Uranyum zenginleştirme kapasitesinin yüzde 1’ine bile izin vermeyiz” ifadesini kullandı.

Taraflar arasında yaşanan bu gerilim, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin seyrini belirsizliğe sürüklüyor.