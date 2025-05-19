Uluslararası Diyabet Federasyonu’ndan yeni tanı: tip 5 diyabet resmen kabul edildi

Yetersiz beslenmeye bağlı yeni bir diyabet türü olan “tip 5 diyabet,” Uluslararası Diyabet Federasyonu tarafından resmi olarak tanındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Uluslararası Diyabet Federasyonu’ndan yeni tanı: tip 5 diyabet resmen kabul edildi
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Uzmanlar, bu diyabetin çocuklukta yaşanan beslenme bozuklukları nedeniyle pankreasın tam gelişememesi sonucu ortaya çıktığını belirtiyor. Bu durum, vücudun yeterli insülin üretememesine yol açıyor.

Tip 5 diyabet, daha önce sıklıkla tip 1 veya tip 2 diyabetle karıştırılıyordu. Ancak bu yeni diyabet türü, düşük doz insülin veya ağızdan alınan ilaçlarla tedavi edilebiliyor. Yüksek doz insülin kullanımı ise bu hastalarda tehlikeli kan şekeri düşüklüklerine neden olabiliyor.

1955’te tanımlanan ve 1985’te Dünya Sağlık Örgütü tarafından geçici kabul gören bu hastalık, 1999’da sınıflandırmadan çıkarılmıştı. Son araştırmalar ise tip 5 diyabetin bağımsız ve farklı bir diyabet türü olduğunu ortaya koydu. Yeni tanı sayesinde, dünya genelinde 20 ila 25 milyon kişiyi etkileyen bu hastalığın doğru teşhisi ve uygun tedavisi kolaylaşacak.

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