IBAN ile para gönderirken yeni kural: Artık zorunlu!

1 Mart 2025 itibarıyla bazı bankalarda uygulamaya geçen sistem, zamanla tüm bankalara yayılacak. Buna göre, internet veya mobil bankacılık üzerinden yapılan EFT ve havale işlemlerinde ikinci bir onay adımı zorunlu hale getirildi. Para transferi öncesi kullanıcının cep telefonuna SMS ile bir doğrulama kodu gönderilecek. Bu kod girilmeden işlem tamamlanamayacak.

Yeni sistemde, kullanıcının mobil bankacılık uygulamasına kayıtlı cihazdan giriş yapması tek başına yeterli olmayacak. SMS onayı olmadan hiçbir para transferi gerçekleştirilemeyecek. Bu sayede hem kötü niyetli kişilerin kullanıcı bilgileriyle işlem yapması engellenecek hem de fark edilmeden yapılan hesap hareketlerinin önüne geçilecek.

Bazı büyük bankalar sistemi halihazırda uygulamaya koydu. Diğer bankaların da kısa süre içinde geçiş yapması bekleniyor. BDDK, bankaların dijital güvenlik altyapılarını bu yönde güncellemelerini zorunlu hale getirdi.

Kullanıcılar neye dikkat etmeli?

Yeni sistemin etkinliği, kullanıcıların da dikkatli davranmasına bağlı. Uzmanlar, şu uyarılarda bulunuyor:

Güçlü ve benzersiz şifreler kullanılmalı

Aynı şifre birden fazla platformda tercih edilmemeli

Bankadan gelen SMS’ler dikkatle incelenmeli

Tanınmayan işlemler kesinlikle onaylanmamalı

Uygulamalar güncel tutulmalı

Şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden müşteri hizmetleri aranmalı

BDDK’nın yeni düzenlemesiyle dijital bankacılıkta güvenlik çerçevesi genişliyor. Çift aşamalı onay süreciyle birlikte hem bireysel hem kurumsal kullanıcılar, sahte işlemlere karşı daha iyi korunacak.