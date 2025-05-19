TGB’den NATO tatbikatına karşı eylem çağrısı: 24 Mayıs’ta Edirne’deyiz!

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Kayahan Çetin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir önünden Türk halkına seslendi.

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TGB’den NATO tatbikatına karşı eylem çağrısı: 24 Mayıs’ta Edirne’deyiz!
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Çetin, NATO’nun Türkiye sınırına yalnızca 30 kilometre mesafedeki Dedeağaç’ta geniş çaplı bir askeri tatbikat gerçekleştireceğini hatırlatarak, buna karşılık Edirne’den güçlü bir yanıt vereceklerini belirtti.

 “NATO Türkiye’ye karşı saldırganlaşıyorsa, biz de savunma kararlılığında birleşmeliyiz”

TGB lideri Çetin, “NATO Türkiye’ye karşı saldırılarında ne kadar azgınlaşmışsa, biz de Türkiye’yi savunma kararlılığında o kadar birleşmeliyiz” dedi. NATO’nun 26 Mayıs–9 Haziran tarihleri arasında Dedeağaç’ta yapacağı tatbikata dikkat çeken Çetin, tatbikatın isminin “Acil Cevap” olduğunu belirterek, “Bu isim bile tatbikatın Türkiye’ye karşı düzenlendiğini açıkça gösteriyor” ifadelerini kullandı.

 “19 Mayıs ruhu, NATO’ya karşı mevzilenmektir”

Ulusal Kanal’a konuşan Çetin, gençliğin 19 Mayıs’taki mevzisinin NATO’ya karşı mücadele olduğunu belirterek, “Bu tatbikat doğrudan Türkiye’yi tehdit ediyor. Eğer onlar bizim sınırımıza dayanma cüretini gösteriyorsa, biz de milletçe gözümüzü karartıp karşı duracağız. Bugünün 19 Mayıs mevzisi de tam olarak budur” dedi.

 24 Mayıs çağrısı: Edirne'de buluşma

TGB, 24 Mayıs Cumartesi günü Edirne'de düzenlenecek olan buluşma için vatandaşlara çağrıda bulundu. Çetin, “24 Mayıs Cumartesi günü Edirne’de, Eski Cami önündeki meydanda NATO’ya karşı kararlılığımızı göstereceğiz. Tüm vatandaşlarımızı ve çevre illerdeki gençleri bu tarihi buluşmaya bekliyoruz. Planlarımızı iptal edelim, görev başına geçelim. Otobüsler kaldırılacak, üniversitelerde de seferberlik ilan ettik” diyerek çağrısını yineledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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