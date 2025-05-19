Gabar’da 19 Mayıs coşkusu: Petrol kuyusundan kardeşlik türkülerine

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Şırnak’ın Gabar Dağı’nda “Gençler ile Kortej Yürüyüşü” düzenlendi. Etkinliğe Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gabar’da 19 Mayıs coşkusu: Petrol kuyusundan kardeşlik türkülerine
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Etkinlikte konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Artık bu dağlarda korku, ölüm, kurşun ve bombalar değil; kardeşlik türküleri, birlik ve beraberlik şarkıları yankılanacak. Terörle mücadelede büyük bir fedakârlık gösteren kahramanlarımızı minnet ve şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gabar’da 19 Mayıs coşkusu: Petrol kuyusundan kardeşlik türkülerine - Resim : 1

Basın mensuplarının, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin komisyon çağrısıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Kurtulmuş, "Süreç planlandığı şekilde ilerliyor. Bundan sonraki adım, terör örgütlerinin silahlarını bırakmasıdır. Teslim gerçekleştiğinde, konunun yasal zeminde ve siyaset kurumu içinde ele alınacağı yer TBMM olacaktır. Tüm siyasi partilerin sürece katkı sunması bekleniyor" dedi.

Etkinlik kapsamında Gabar Dağı’ndaki ilk keşif kuyusundan numune alımı da yapıldı. Petrolün aktığı vanayı TBMM Başkanı Kurtulmuş açtı. Enerji alanında atılan bu adımı değerlendiren Kurtulmuş, “Dışa olan enerji bağımlılığımız artık azalacak. Bu önemli keşif, Türkiye’nin enerji geleceği açısından dönüm noktasıdır” değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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