Emekli ikramiyesi artacak mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli, ikramiye ödemelerinin ne kadar olacağını merak ediyor. Ekonomist Muhammet Bayram, Ramazan Bayramı'nda 4 bin TL olarak ödenen ikramiyenin, Kurban Bayramı öncesinde artırılabileceğini söyledi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Emekli ikramiyesi artacak mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
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Bayram, yüzde 32'lik enflasyona rağmen ikramiyenin 4 bin liraya çıkarıldığını hatırlatarak, "Haziran ayındaki ödemeden önce yeni bir artış gündeme gelebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Henüz resmi bir zam kararı olmasa da Ekonomist Bayram, emekli ikramiyesinin en az yüzde 20 ila yüzde 25 oranında artırılması gerektiğini ifade ederek, “İkramiyenin 4800 ila 5000 TL arasında olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Diyanet'in yurtdışı kurban bedelini 5450 TL olarak açıkladığını hatırlatan Bayram, emekliye ödenen 4 bin TL ikramiyenin bu rakam karşısında düşük kaldığını ve emeklinin alım gücünü desteklemek için artış yapılması gerektiğini belirtti.

Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak. İkramiye ödemelerinin ise 2-5 Haziran tarihleri arasında tüm emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ancak resmi ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışmalarının ardından ödeme takviminin netleşmesi bekleniyor.

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