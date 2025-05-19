Maydonoz Döner’in 6 şubesinden FETÖ’ye 7.6 milyon lira

Yeni Şafak'ın haberine göre, Maydonoz Döner’e yönelik hazırlanan MASAK raporunda dikkat çeken detaylar yer aldı. Rapora göre; Eskişehir merkezli yürütülen soruşturma kapsamında mercek altına alınan şubelerden yapılan para transferleri şöyle sıralandı:

Yenibağlar Şubesi: 3 milyon 200 bin TL

Çamlıca Şubesi: 2 milyon TL

Emek Şubesi: 1 milyon 593 bin TL

Vadişehir Şubesi: 720 bin TL

Büyükdere Şubesi: 53 bin TL

Ulu Önder Şubesi: 52 bin TL

Ayrıca, şüphelilerin bireysel hesapları üzerinden örgüte 622 bin TL’lik ek bir transfer yapıldığı da tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, Maydonoz Döner’in isim hakkı yöntemiyle örgütle bağlantılı kişilere gayriresmî ortaklıklar verdiği ve bu kişiler üzerinden elde edilen gelirlerin FETÖ’ye aktarıldığı ortaya çıkarıldı. Örgütün para transferlerinin, takibe takılmamak için FETÖ iltisaklı esnaflar üzerinden “emanet” adı verilen yöntemle gerçekleştirildiği vurgulandı.

MASAK, şirketin yurt dışındaki bayilikler aracılığıyla da örgüte gelir sağladığını ve bu genişleme sayesinde para trafiğini daha kolay yönettiğini belirtti.

Daha önce Antalya merkezli 31 ilde FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Maydonoz Döner zincirinin sahiplerinin de bulunduğu yaklaşık 400 kişi gözaltına alınmış, şirket yönetimine kayyım atanmıştı.

Son olarak 9 Mayıs’ta Eskişehir merkezli olarak Şırnak, Balıkesir ve Bursa’da düzenlenen ikinci dalga operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 9’u ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 14’ü adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında "terörizmin finansmanı", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "örgütsel faaliyeti sürdürme" suçlamalarıyla adli işlemler sürdürülüyor.