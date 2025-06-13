İran: “İsrail tek başına hareket etmedi, saldırıda ABD’nin izni var”

Saldırıda aralarında üst düzey askeri yetkililerin ve bilim insanlarının da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, bilim insanları Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi’nin hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail'in hedef aldığı bölgelerden biri olan Natanz nükleer tesisinde hasar meydana geldiği ancak nükleer bir sızıntının yaşanmadığı bildirildi.

İran İslam Devrimi Rehberi Ali Hamaney, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, “Siyonist rejim ağır bir cezayı beklemelidir” ifadelerini kullandı. Hamaney, saldırıda hayatını kaybedenlerin yerine yeni atamalar yaparak Devrim Muhafızları Genel Komutanlığı’na Ahmed Vahidi’yi, Genelkurmay Başkanlığı’na ise Abdurrahim Musevi’yi getirdi.

Saldırı sonrası İran genelinde büyük bir infial yaşandı. Cuma namazının ardından halk meydanlara akın etti. İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atan göstericiler, devletlerine destek mesajı verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, saldırının arkasında yalnızca İsrail’in değil, aynı zamanda ABD’nin de olduğu vurgulandı. Bakanlık, “Bu saldırı, ABD’nin koordinasyonu ve onayı olmadan gerçekleşemezdi” ifadelerine yer verdi.

İran, İsrail hava sahasına yüzlerce insansız hava aracı (İHA) göndererek misillemede bulundu. Gelişmeler üzerine bazı uluslararası havayolu şirketleri İsrail'e yönelik uçuşlarını geçici olarak durdurdu.

Netanyahu’dan halka uyarı: “Bedava savaş yok”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırının ardından halka seslenerek, “Bedava savaş yoktur. Vatandaşlarımız sığınaklarda daha uzun süre kalmaya ve gıda stoklamaya hazır olmalı” dedi.

ABD ikiye bölündü: Trump ve Rubio’dan çelişkili açıklamalar

ABD eski Başkanı Donald Trump, İran’ın İsrail’e verdiği karşılık hakkında, “Gerekirse İsrail’i savunuruz” açıklamasında bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise saldırılarda ABD’nin doğrudan bir dahlinin olmadığını savundu.