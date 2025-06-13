Vatan Partisi'nden uyarı: "İran'a saldırı Türkiye'ye saldırıdır"

Türkiye’deki NATO üslerinin stratejik konumuna dikkat çeken Perinçek, İncirlik ve Kürecik üslerinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin denetimine alınması gerektiğini söyledi.

İsrail saldırılarının bölgesel etkilerine dikkat çeken Perinçek, "İran’a yönelik saldırılar, stratejik açıdan Türkiye’ye yöneliktir. Hepimizin bildiği gibi İsrail'in bölgemizdeki nihai hedefi, Kürdistan adı altında ikinci bir İsrail devleti kurmaktır. Bu saldırılar dolaylı değil, doğrudan Türkiye'yi hedef alan girişimlerdir" dedi.

“Hükümet dünya kamuoyuna duyurmalı”

Türkiye’nin bu saldırılara karşı pasif kalmaması gerektiğini savunan Perinçek, NATO ve ABD’nin Türkiye’deki askeri varlığına da değinerek şöyle konuştu:

“Bugün yapılması gereken, Türkiye’nin dünyaya açık ve net bir mesaj vermesidir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kürecik’teki radar üssünü ve İncirlik Üssü’nü denetim altına almalıdır. Hükümet, bu üslerden İsrail saldırganlığına hiçbir şekilde destek verilmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmelidir.”

“İran’da rejim değişikliği hayaldir”

İran’a yönelik saldırıların bu ülkeyi zayıflatmak bir yana, daha da birleştirdiğini ifade eden Perinçek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu saldırılar İran’ı birleştiriyor. Üstelik İran halkı, bu birlikteliği mevcut yönetim etrafında sağlıyor. İran’ın dini lideri Ayetullah Hamenei’nin önderliğinde toplum bütünleşiyor. Dolayısıyla bu saldırılarla İran’da bir rejim değişikliği beklemek büyük bir hayaldir.”

“İsrail, bu savaştan yenik çıkacak”

Savaşın gidişatına dair değerlendirmede bulunan Perinçek, İsrail’in bu süreci kazanamayacağını ifade ederek, “Milli güçleri kıyasladığımızda İran ile İsrail arasında ciddi bir dengesizlik olduğu görülüyor ve bu dengesizlik İsrail’in aleyhine. İsrail yalnızca askeri açıdan değil, küresel düzeyde de yalnızlaşmıştır. Bu savaşın sonucu İsrail’in yenilgisi olacaktır. Hatta mevcut devlet yapısını sürdürebilmeleri bile onlar açısından başarı sayılacaktır” diye konuştu.