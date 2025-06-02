İran'dan ABD'ye nükleer yanıt: Bu taleplerle mutabakat olmaz

ABD tarafından iletilen mektubun içeriği kamuoyuyla paylaşılmadı ancak Russia Today, İranlı kaynaklara dayandırdığı haberinde metni “gerçeklikten kopuk, taraflı ve şaşırtıcı” ifadeleriyle tanımladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sözcü Bekayi, mektubun alınmasının onun kabul edildiği anlamına gelmediğini vurguladı:

“Kesinlikle bir metnin teslim alınması, onun kabul edildiği ya da kabul edilebilir olduğu anlamına gelmez. Elbette her metin incelenmeli ve buna uygun bir yanıt verilmelidir. Radikal ve maksimalist talepler içeren, İran halkının meşru haklarını görmezden gelen hiçbir metin olumlu karşılık görmeyecektir.”

Bekayi ayrıca, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları askıya aldığına dair iddialara da yanıt verdi. Gerçek bir değişim için söylem değil, somut adımlar gerektiğini belirtti:

“Önemli olan, ABD’nin yaptırımlara yönelik yaklaşımında gerçek ve pratik bir değişim göstermesidir. Şu ana kadar bu yönde bir adım göremedik.”

İranlı sözcü, nükleer anlaşma konusunda ilerleme sağlanabilmesi için, yaptırımların kaldırılmasına dair ABD'den açık ve güvenilir bir taahhüt beklediklerini de kaydetti.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile müzakere süreci ve bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere Mısır’a gitti. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edilen Erakçi, Mısırlı mevkidaşıyla da bir araya geldi.