Konyaaltı'nda işçi isyanı: CHP'li Başkan sessiz, işçiler sahipsiz

Yıllarca CHP’ye emek verdiklerini ifade eden işçiler, “Biz bu partinin çocuklarıyız” diyerek Özgür Özel’e doğrudan ulaşmak istedi. Talepleri netti: İşlerine geri dönmek. Ancak Özel’e ulaşmaları mümkün olmadı. Yine de miting alanında ve genel başkanın konvoy güzergâhında pankart açıp slogan atarak seslerini duyurmaya çalıştılar.

Açtıkları pankartlarda şu ifadeler yer aldı:

“İşçi başkandan işçi kıyımı”,

“Konyaaltı Belediyesi işçileri burada, başkan nerede?”,

“57 sadece bir sayı değil; 57 ailenin ekmeği, onuru ve geleceğidir.”

Ancak tüm çabalara rağmen ne Konyaaltı Belediyesi’nden ne de CHP yönetiminden herhangi bir yetkili işçilerle iletişime geçti. Belediyenin sessizliği, partinin ise duyarsızlığı dikkat çekti. Emekçiler, sahipsiz bırakıldıklarını dile getirerek mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.