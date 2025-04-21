İran’dan üçüncü tur öncesi diplomasi atağı: Erakçi Çin’e gidiyor

Ziyareti kamuoyuna duyuran İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Erakçi’nin 22 Nisan’da Çin’e gideceğini açıkladı. Görüşmelerde hem İran-Çin ilişkilerinin ele alınacağı hem de ABD ile sürdürülen dolaylı müzakere sürecine dair son gelişmelerin değerlendirileceği belirtildi.

“Çin ve Rusya, İran için stratejik öneme sahip”

İran’ın diplomatik temaslarının merkezinde nükleer anlaşmanın tarafları yer alıyor. Çin ve Rusya’nın bu süreçteki rolüne dikkat çeken Bekayi, söz konusu ziyaretin yalnızca ikili ilişkilerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda İran ile Çin arasındaki mevcut anlaşmaların uygulanmasının da gündeme geleceğini vurguladı.

“Bölge ülkeleriyle istişareler devam ediyor”

İran’ın yalnızca Çin ve Rusya ile değil, Türkiye başta olmak üzere bölge ülkeleriyle de temas halinde olduğunu belirten Bekayi, şu ifadeleri kullandı:

“İran İslam Cumhuriyeti ile Körfez ülkeleri, Pakistan ve Türkiye arasında düzenli ve yakın temaslar sürmektedir. Bu istişareler, dolaylı müzakerelerin seyrinde önemli bir rol oynamaktadır.”

“Önceliğimiz, yaptırımların kaldırılması”

Müzakere sürecinde teknik heyetlerin çarşamba günü yeniden bir araya geleceğini hatırlatan Bekayi, İran’ın temel beklentisinin yaptırımların kaldırılması olduğunu vurguladı:

“Yasadışı yaptırımların kaldırılması için her fırsatı değerlendirmeye hazırız. Sürecin hızla sonuçlanmasını istiyoruz. İran’ın temel talebi, yaptırımların kaldırılması ve bunun sahada somut olarak hissedilmesidir.”

Pezeşkiyan Azerbaycan’a gidiyor

Bekayi, haftalık basın toplantısında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın 28 Nisan’da Azerbaycan’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini de duyurdu.

“Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat olacak” diyen Bekayi, gündemde ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik başlıkların olacağını belirtti.