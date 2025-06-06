İran’ın nükleer programında gerilim yükseliyor: UAEA’dan 9-13 Haziran kritik toplantısı

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA), İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nı ihlal ettiğine dair bir karar taslağı hazırlayarak 9-13 Haziran tarihleri arasında yapılacak Yönetim Kurulu toplantısında gündeme getirmeye hazırlanıyor.

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İran’ın nükleer programında gerilim yükseliyor: UAEA’dan 9-13 Haziran kritik toplantısı
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Bu gelişme, Tahran’da sert tepkilere yol açtı. İran yönetimi, suçlamanın açıkça bir kriz yaratmayı hedeflediğini vurguladı.

31 Mayıs’ta yayımlanan raporda İran, yeterli iş birliği göstermemekle suçlanmıştı. E3 ülkeleri olarak adlandırılan İngiltere, Fransa ve Almanya’nın etkisiyle hazırlanan taslakta, İran’ın antlaşmayı ihlal ettiği ileri sürülüyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Uluslararası Atom Enerji Ajansı’nın bu karara yönelik adımlarına sert tepki gösterdi. Sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “İyi niyetli diyaloglar yerine, E3 ülkeleri İran’a karşı kötü niyetli adımlar atmayı tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

Erakçi, benzer bir kararın 20 yıl önce de alındığını hatırlatarak, o dönemin ardından İran’ın uranyum zenginleştirme çalışmalarına başladığını belirtti ve “E3 ülkeleri geçen 20 yılda gerçekten ders almadı mı?” diye sordu.

İran Bakan, ülkesinin denetim yükümlülüklerini ihlal etmekle suçlanmasının kriz yaratmayı amaçlayan bir girişim olduğunu söyledi. Tahran’ın bu haksızlıklara karşı güçlü şekilde karşılık vereceğini ifade eden Erakçi, sorumluluğun sadece çıkar peşinde koşan ve sınır tanımayan aktörlerde olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Tahran’ın bu karar taslağı hakkında aracı kanallar vasıtasıyla ABD’yi uyardığı ve atacağı adımların Washington ile devam eden müzakereleri doğrudan etkileyeceği bildirildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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