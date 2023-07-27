İsrailli radikal Yahudiler yine durmadı! Dışişleri Bakanlığı'ndan jet hızında açıklama geldi

İsrailli radikal Yahudiler yine durmadı! Dışişleri Bakanlığı'ndan jet hızında açıklama geldi. Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümünde yine dehşet saçtılar.

İsrailli radikal Yahudiler yine durmadı! Dışişleri Bakanlığı'ndan jet hızında açıklama geldi
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İsrailli radikal Yahudiler yine durmadı! Dışişleri Bakanlığı'ndan jet hızında açıklama geldi. Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümünde yine dehşet saçtılar.

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İsrailli radikal Yahudiler yine durmadı! Dışişleri Bakanlığı'ndan jet hızında açıklama geldi - Resim : 2

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ise şu notlar dikkat çekti:

- İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı’nın radikal yerleşimcilerle ve güvenlik güçleri koruması altında Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyoruz

Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # Mescidi Aksa # Dışişleri Bakanı
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