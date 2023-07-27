İsrailli radikal Yahudiler yine durmadı! Dışişleri Bakanlığı'ndan jet hızında açıklama geldi. Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümünde yine dehşet saçtılar.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ise şu notlar dikkat çekti: