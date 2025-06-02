İstanbul'da tarihi buluşma: Rusya ve Ukrayna ateşkes belgelerini sundu

Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya-Ukrayna görüşmesi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde İstanbul Çırağan Sarayı’nda gerçekleşti. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren toplantıda, taraflar birbirlerine yazılı ateşkes tekliflerini içeren belgeleri sundu.

Kıvanç Özdal Kıvanç Özdal
İstanbul'da tarihi buluşma: Rusya ve Ukrayna ateşkes belgelerini sundu
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Üçüncü kez İstanbul’da bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetleri, bu kez çözüm arayışında daha somut adımlar attı.

Rus heyetine Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinski, Ukrayna heyetine ise Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlık etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanı sıra, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantı sırasında yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye olarak her türlü kolaylaştırıcı adımı atmaya hazırız. Aynı coğrafyayı paylaştığımız, tarihi, kültürel, ekonomik ve siyasi açıdan güçlü bağlarımız olan iki ülkenin Türkiye’ye duydukları güven bizim için her türlü mülahazanın ötesindedir.”

Görüşme sonunda taraflar, ateşkes şartlarını içeren memorandumları birbirine sundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, “Görüşmeler olumsuz geçmedi” ifadesini kullandı.

Rus heyetinin başındaki Medinski ise, gelecek hafta tek taraflı olarak Ukrayna’ya 6 bin donmuş asker cenazesinin teslim edileceğini açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ise kameraların karşısına geçerek şartsız ateşkes taleplerini yineledi:
“Savaşın sona erdirilmesi için somut adımlar atılmalı. İlk adım net bir ateşkestir. Ardından insani girişimler ve liderler zirvesine hazırlık gelmelidir. Eğer Rusya savaşı gerçekten bitirmek istiyorsa bu konular üzerinde ilerleme sağlamalıdır.”

Görüşme öncesi Ukrayna heyetinden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergi Kislitsya ve Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksandr Bevz, İngiltere, Almanya ve İtalya temsilcileriyle İstanbul’da bir araya geldi. Ukrayna tarafı, bu temasın müzakere pozisyonunu koordine etmek amacıyla yapıldığını açıkladı.

Görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Fransız RT kanalı muhabiri Igor Kuraşenko, şunları söyledi:
“Rusya'nın temel hedefi, çatışmanın kök nedenlerini ortadan kaldırmak. Başlıca neden, Rusça konuşan nüfusa yönelik baskılar. Diğer sebep ise NATO’nun doğuya doğru genişlemesi. Bu, Rusya için açık bir tehdit ve bu meselelerin mutlaka masaya yatırılması gerekiyor.”

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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