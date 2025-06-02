Kamu işçilerinden grev mesajı: 81 ilde üretimi durdururuz

Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi süreci tıkanma noktasına geldi. Hükümetin hâlâ bir teklif sunmaması üzerine TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ Konfederasyonları ortak bir açıklamayla tepki gösterdi. Ankara’da düzenlenen kitlesel basın açıklamasında, “İşçinin sabrı tükendi” mesajı verildi.

Ramazan Ağar (TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı):

“Hükümet en kısa sürede teklifini vermeli. İşçinin gücünü kimse küçümsemesin. Müzakere edilebilir bir teklif gelmezse, 81 ilde üretimden gelen gücümüzü kullanmaktan çekinmeyiz.”

Sendika genel başkanları, TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Aynı dakikalarda binanın önünde toplanan işçiler, maaş adaletsizliği ve yüksek enflasyona karşı sloganlarla tepkilerini dile getirdi.

“Vergi dilimi nedeniyle brüt maaşım 80 bin lira ama elime geçen 38 bin lira. Ev kiram 20 bin lira!”

“Grev geliyor” sloganları eşliğinde yapılan eylemde Koop-İş dahil birçok sendikanın arabuluculuk sürecine girdiği ve grev kararlarının hazırlanmakta olduğu belirtildi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, şubat ayından bu yana süren toplu iş sözleşmesi sürecinde hükümetin henüz bir teklif sunmadığını hatırlattı. Ağar, işçilerin ekonomik olarak giderek zorlandığını ve artık sabrın kalmadığını söyledi.

“İşçinin geçim derdi büyüyor. Alım gücü eriyor. Sabrımız kalmadı. Bu sürecin uzaması iş barışını tehdit eder.”

Kamuda yetkili konfederasyonlar TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 27 Şubat'ta Kamu Çerçeve Protokolü’nü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunmuştu. Ancak üç toplantı yapılmasına rağmen hükümet tarafından resmi bir teklif getirilmedi. Sürecin yeniden başlaması için hükümetin teklif vermesi bekleniyor.