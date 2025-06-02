TBMM'de ‘Terörsüz Türkiye’ komisyonu hazırlığı

DEM Parti Grubu’nu ziyaret eden Kurtulmuş, kurulması planlanan komisyona dair ön hazırlıkların başlatılacağını duyurdu.

Kurtulmuş: “İmralı’dan gelen çağrı ve ardından silah bırakma açıklamasıyla birlikte süreç, artık milli iradenin merkezi olan TBMM'de konuşulabilecek bir noktaya ulaşmıştır.”

Kurtulmuş, komisyonun yapısı ve çalışma yöntemleri için kapsamlı bir hazırlık yapılacağını ifade etti:

Kurtulmuş: “Ümit ederim ki önümüzdeki günlerde TBMM’de kurulacak komisyon en verimli şekilde çalışabilir. Bunun için nasıl teşkil edileceği ve hangi usullerle yürüyeceği konusunda titiz bir ön çalışma yapacağız.”

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tülay Hatimoğulları da görüşmede komisyon kurulmasına dair süreci değerlendirdiklerini aktardı.

Hatimoğulları: “Türkiye’nin demokratikleşmesiyle ilgili üzerimize düşen görev ve sorumlulukları Sayın Başkan’la detaylı şekilde ele aldık. Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi, komisyon çalışmalarının Sayın Meclis Başkanı tarafından başlatılacağını dinledik.”

İYİ Parti’den bilgi talebi

Meclis Başkanı Kurtulmuş, ziyaretleri kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeni Yol Partisi ve HÜDA PAR temsilcileriyle de görüştü. Dervişoğlu, kamuoyunun sürece dair sağlıklı bilgilere ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Dervişoğlu: “Bu zamana kadar konuya ilişkin devlet katında bilgi veren tek kişi Sayın Meclis Başkanımız oldu. Kamuoyunun sıhhatli bilgiye ihtiyacı var.”

Kurtulmuş ise komisyon önerisine tüm siyasi partilerin yapıcı yaklaşmasını istedi:

Kurtulmuş: “Terörsüz Türkiye hedefiyle kurulacak komisyonda Sayın Başkan da kapıyı kapatmıyor. Ancak bu sürecin içeriğinin iyi anlaşılması gerekiyor.”

Sürecin sağlıklı ilerlemesi için tüm siyasi partilere sorumluluk çağrısı yapan Kurtulmuş, “yeni bir dönemin başlaması için tarihi bir fırsat” mesajı verdi.

Kurtulmuş: “Bütün siyasi partilerin yapıcı bir üslupla sürecin sonlandırılması ve Türkiye’de yeni bir dönemin başlaması için bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz.”