KKTC'nin tanıtılmasında Türkiye için tarihi fırsat! Mehmet Perinçek'ten önemli açıklama

ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Kırım, Rusya'da kalacak” ifadeleri KKTC'nın Rusya tarafından tanınmasını sağlayabilir. Zira burada kritik adım Ankara'nın Kırım politikasını değiştirmesinden geçiyor.

“Bugün Rusya yönetimi Kırım’ı Rusya toprağı olarak Türkiye tarafından tanınması karşılığında KKTC’nin egemenliğini tanımaya ve bu konuda adımlar atmaya hazırdır.” “Türkiye bu fırsatı kaçırmak üzeredir, kaçırmaktadır.”

Vatan Partisi Rusya Temsilcisi Doç. Dr. Mehmet Perinçek, bu sözlerle Türkiye'nin önüne gelen fırsatı anlattı. Ak PArti iktidarını uyaran Perinçek, Kırım'ı Ukrayna toprağı olarak görmenin stratejik hata olduğunun altını çizdi.

“Şimdi siz istediğiniz kadar Kırım Ukrayna toprağıdır diyin, bunun hayatta bir gerçekliği yok, 2015 senesinden beri Kırım Rus toprağı ve görüldüğü üzere de bunun Rusya’nın elinden geri alınması da mümkün değil.”

Doç. Dr. Mehmet Perinçek, büyük avantaja dikkat çekti. "Türkiye’nin Kırım'ı tanımasıyla Rusya'nın da KKTC’yi tanıyacağını" söyledi.

“Türkiye KKTC’yi tanıtma kararlılığı içerisine girerse, Kırım konusunda bu adımları atarsa, KKTC’nin Rusya gibi bir güç tarafından tanınması, peşi sıra da tabi dünyadaki diğer ülkeleri de etkileyebilecektir ve Türkiye aslında Doğu Akdeniz’deki hakları açısından çok ciddi bir avantaj elde edecektir”

Perinçek, Kırım'ın Ukrayna toprağı olduğunu belirten güçlerin Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den tehdit ettiğini de vurguladı.