İsrail'in saldırdığı yardım gemisindeki Türkler Ulusal Kanal'a konuştu

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı ablukayı kırmak için yola çıkan Vicdan Gemisi, Malta Adası açıklarında perşembeyi cumaya bağlayan gece saldırıya uğradı.

Gemide bulunan Türk vatandaşı Mecid Bağçivan Ulusal Kanal’a konuştu.

Malta basını, Gazze'ye giden filoya saldırıdan önce bir İsrail uçağının bölgede uçtuğunu yazdı.

Times of Malta gazetesinin haberinde Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun "Vicdan" gemisinin insansız hava araçlarının saldırısına uğramadan önce Malta çevresinde 3 saat boyunca turladığı kaydedildi.

Malta Yönetimi ise yardım çağrıları cevapsız kalan Vicdan Gemisi’ni karasularına kabul etmedi. Gemi hasarlı şekilde uluslararası sularda bekleyişini sürdürüyor. Gemidekiler ise İsrail’in yeni bir saldırı yapmasından endişeli.

"Şu an gemimizin batma gibi bir sorunu yok. Ama hala tehlike altındayız, hala uluslararası sulardayız ve İsrail'in açıkçası ne yapacağıyla ilgili hiçbir fikrimiz yok. Her an bir drone ile saldırı gerçekleştirilir."