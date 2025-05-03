İsrail'in saldırdığı yardım gemisindeki Türkler Ulusal Kanal'a konuştu

İsrail Malta Adası yakınlarında içinde Filistin aktivistlerinin olduğu Vicdan isimli gemiyi vurdu. Ulusal Kanal gemideki Türk vatandaşlarına ulaştı. İşte İsrail’in vurduğu gemide son durum...

Kıvanç Özdal Kıvanç Özdal
İsrail'in saldırdığı yardım gemisindeki Türkler Ulusal Kanal'a konuştu
İsrail'in saldırdığı yardım gemisindeki Türkler Ulusal Kanal'a konuştu
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"Geminin en uç kısmı burası. İlk drone buraya geldi ve burayı vurdu. Çok büyük bir delik açtı. Yaklaşık burası bir metre."
"Buradan sonra biz bu sese uyandıktan hemen sonra yaklaşık 45 saniye içerisinde diğer drone geldi. O diğer drone da şu şekilde göstereyim. Şurayı deldi. Burayı deldi ve bizim lavabolarımızın ve bir depomuzun olduğu bir yeri vurdu. Bu şekilde ikinci drone'un açtığı delikte bu şekilde görüntüleyebiliriz."

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı ablukayı kırmak için yola çıkan Vicdan Gemisi, Malta Adası açıklarında perşembeyi cumaya bağlayan gece saldırıya uğradı.

"Artık yavaş yavaş yataklara geçiyorduk. Saat 12 civarıydı. 12.05 sularında çok büyük bir patlama sesiyle irkildik hepimiz. Ve ne oluyor diye anlamadık."
"Ve ardından yaklaşık 45 saniye sonrasında ikinci drone ile vurulduk yine aynı şekilde. Geminin ön tarafında iki tane delik olduğunu gördük."

Gemide bulunan Türk vatandaşı Mecid Bağçivan Ulusal Kanal’a konuştu.

"Özgürlük Filosu Koalisyonu yaklaşık 15 senedir Gazze'ye filolarla gemiler gönderen ve İsrail'in Gazze'ye yıllardır uyguladığı ablukayı kırmak hedefinde olan, insani yardımlar taşıyan Filistin aktivisti insanların, insan hakları aktivisti insanların oluşturduğu bir hareket. Ben de buna bir üyeyim."

Malta basını, Gazze'ye giden filoya saldırıdan önce bir İsrail uçağının bölgede uçtuğunu yazdı.

Times of Malta gazetesinin haberinde Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun "Vicdan" gemisinin insansız hava araçlarının saldırısına uğramadan önce Malta çevresinde 3 saat boyunca turladığı kaydedildi.

Malta Yönetimi ise yardım çağrıları cevapsız kalan Vicdan Gemisi’ni karasularına kabul etmedi. Gemi hasarlı şekilde uluslararası sularda bekleyişini sürdürüyor. Gemidekiler ise İsrail’in yeni bir saldırı yapmasından endişeli.

"Şu an gemimizin batma gibi bir sorunu yok. Ama hala tehlike altındayız, hala uluslararası sulardayız ve İsrail'in açıkçası ne yapacağıyla ilgili hiçbir fikrimiz yok. Her an bir drone ile saldırı gerçekleştirilir."

Saldırının ardından Hamas ve Hizbullah, saldırıdan İsrail hükümetini sorumlu tutarak, saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını açıkladı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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