İnşaat mühendisleri uyardı! Güvenli yapı hayat kurtarır

Deprem nerede olacak, hangi şehirler riskte, fay hatları nereden geçiyor? Tartışmalar bu sorular etrafında dönerken, binaların depreme direnci ikinci planda kalıyor. 2020 yılından önce yapılan binalar büyük risk taşıyor. Eski yönetmeliği göre yapıldılar. Binanın depreme dirençli olup olmadığı karot analizinde ortaya çıkıyor. Ancak bu işlemin binaya zarar vermesinden endişe edenler var. Telaşlanmaya gerek yok. Binalara güçlendirme de yapılabilir. Ancak bunun ilk adımı performans analizinden geçiyor.

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, vatandaşları binalarının direnç denetimini yaptırmaları konusunda uyardı.