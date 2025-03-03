Kremlin: Batı, Ukrayna konusunda bölünmeye başladı

Ukrayna’daki çatışmalar sürerken, Kremlin’den yeni bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonlarına devam edeceğini belirterek, Kiev yönetiminin barışa yanaşmadığını savundu. Zelenski’nin barışa zorlanması gerektiğini ifade eden Peskov, Batı’nın Ukrayna konusunda bölünmeye başladığını söyledi.

Peskov, bazı ülkelerin tutum değiştirdiğini, ancak hala "savaş yanlısı" bir grup ülkenin Ukrayna’ya desteği sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.

Bloomberg’in haberine göre, İngiltere ve Fransa, "Avrupa+ Planı" adı altında yeni bir öneriyi yakında ABD Başkanı Donald Trump’a sunmayı planlıyor. Bu plana göre, Avrupa Birliği üyesi olmayan Kanada gibi ülkelerin de dahil olduğu bir koalisyon gücü Ukrayna topraklarına yerleştirilecek.

Daha önce Rusya Dış İstihbarat Servisi, Batı’nın Ukrayna’ya "barış gücü" adı altında yaklaşık 100 bin kişilik bir birlik konuşlandırmayı planladığını öne sürmüş, bunun Ukrayna’nın işgali anlamına geleceğini iddia etmişti.

Öte yandan, Washington’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin istifası gündemde. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Zelenski’nin istifasına yönelik, “Bizimle ve nihayetinde Ruslarla müzakere edebilecek, savaşı bitirebilecek bir lidere ihtiyacımız var” dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ise Zelenski’nin "aklını başına toplaması" ve "minnettarlıkla" müzakere masasına dönmesi gerektiğini, aksi takdirde Ukrayna’nın yeni bir lidere ihtiyacı olduğunu belirtti.