Kritik toplantı 6 Temmuz'da! Türkiye, İsveç ve Finlandiya görüşecek

Türkiye ve bölge ülkelerini tehdit eden NATO genişleme stratejisini sürdürüyor. Türkiye ise Finlandiya sonrasında İsveç'in de NATO üyeliği için görüşmeler yapıyor.

İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanlarının da katılacağı üst düzey toplantı 6 Temmuz'da Brüksel'de yapılacak. Toplantıya Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılması bekleniyor.

Toplantı bilgisini NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçen hafta Estonya ziyaretinde duyurmuştu. Stoltenberg, 11-12 Temmuz'da Litvanya'da yapılacak NATO Zirvesi'ne kadar İsveç'in üyelik sürecinin de tamamlanması için çalıştıklarını belirtmişti.

Diğer yandan ABD Başkanı Joe Biden ise İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u 5 Temmuz'da Beyaz Saray'da ağırlayacak. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada iki ülke liderinin İsveç'in NATO üyeliğini ele alacakları ifade edildi.