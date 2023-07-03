Kritik toplantı 6 Temmuz'da! Türkiye, İsveç ve Finlandiya görüşecek

İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarının üst düzey toplantısının 6 Temmuz'da Brüksel'de yapılması bekleniyor. Görüşme öncesi ABD Başkanı Joe Biden İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u 5 Temmuz'da Beyaz Saray'da ağırlayacak.

Son Güncelleme:

Türkiye ve bölge ülkelerini tehdit eden NATO genişleme stratejisini sürdürüyor. Türkiye ise Finlandiya sonrasında İsveç'in de NATO üyeliği için görüşmeler yapıyor.

İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanlarının da katılacağı üst düzey toplantı 6 Temmuz'da Brüksel'de yapılacak. Toplantıya Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılması bekleniyor.

Toplantı bilgisini NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçen hafta Estonya ziyaretinde duyurmuştu. Stoltenberg, 11-12 Temmuz'da Litvanya'da yapılacak NATO Zirvesi'ne kadar İsveç'in üyelik sürecinin de tamamlanması için çalıştıklarını belirtmişti.

Diğer yandan ABD Başkanı Joe Biden ise İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u 5 Temmuz'da Beyaz Saray'da ağırlayacak. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada iki ülke liderinin İsveç'in NATO üyeliğini ele alacakları ifade edildi.

# türkiye # isveç # finlandiya # nato

Benzer Videolar

Erdoğan ve Miçotakis görüşecek Erdoğan ve Miçotakis görüşecek
Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile görüştü Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile görüştü
Fidan, Karadağ'da Kurban Bayramı resepsiyonuna katıldı Fidan, Karadağ'da Kurban Bayramı resepsiyonuna katıldı
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak proje: HAKİM Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak proje: HAKİM
Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak helikopter tatbikatı Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak helikopter tatbikatı
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
"Türkiye NATO'da zorunlu baş ağrısı" "Türkiye NATO'da zorunlu baş ağrısı"
Zengezur Koridoru'nda İsrail'in hesabı Zengezur Koridoru'nda İsrail'in hesabı
Erdoğan Eski Malezya Başbakanı Muhammed'i kabul etti Erdoğan Eski Malezya Başbakanı Muhammed'i kabul etti
Mehmet Perinçek: "Dolarsızlaşmak PKK'yı silahsızlaştırmaktır" Mehmet Perinçek: "Dolarsızlaşmak PKK'yı silahsızlaştırmaktır"
İsveç'e açık kapı! İsveç'e açık kapı!
Putin ile Erdoğan bir araya gelecek Putin ile Erdoğan bir araya gelecek
Çok Okunanlar
1 Bisiklet egzersizi hareketlerini yanlış yapıyoruz
2 Sporcular ne kadar su tüketmeli?
3 İstanbul'da hava nasıl olacak?
4 3 Temmuz Resmi Gazete kararları
5 Kurban hissesi sahiplerine salam ve sosis açıklamaları