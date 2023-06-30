Erdoğan ve Miçotakis görüşecek! Görüşme Yunan medyasına böyle yansıdı

Erdoğan yönetimi, ABD’nin askeri yığınağı ve adaların silahlandırılması ile kopma noktasında olan Türkiye - Yunanistan ilişkilerini düzeltme arayışında. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın Vilnius şehrinde yapılacak NATO liderler zirvesinde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşecek.

Yunan medyası Erdoğan ile Miçotakis’in yapacağı görüşmeyi olumlu karşıladı. İn.gr haber sitesi Erdoğan-Miçotakis görüşmesinden şu sonuçların çıkmasının beklendiğini kaydetti:

1- İki ülke ve iki lider arasındaki iletişim kanallarının tamamen yeniden kurulması

2-Politika diyaloğunun yoğunlaştırılması, güven artırıcı önlemler ve göç gibi konularda işbirliğinin geliştirilmesi

3- Türkiye ve Yunanistan arasındaki kilit konular için adım adım yol haritası çizilmesi, yanlış eylemlerden kaçınma moratoryumunun sürdürülmesi.

Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden olan Kathimerini de Vilnius zirvesinin iki ülke için yeni bir başlangıç olabileceğini belirtti. Kathimerini’deki makalenin yazarı P.K. Loakeimidis, Ukrayna'daki savaş, Türkiye'nin Mısır, İsrail, Suriye, Ermenistan gibi ülkelerle başlattığı normalleşme adımları ile jeopolitik ortamın çarpıcı bir şekilde değiştiğini vurgularken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunan-Türk ilişkilerinde yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu belirtti.

İki liderin görüşmesinin Türkiye ve Yunanistan'daki yeni siyasi dönemlerin başlangıcında ve kurulan yeni güçlü hükümetlerle gerçekleşmesinin iyi bir zamanlama olduğunu belirten Loakeimidis, bu süreçte zor kararların alınabileceğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen günlerde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i telefon ile arayarak seçim başarısını tebrik etmişti.