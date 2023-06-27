Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ'da düzenlenen Kurban Bayramı resepsiyonuna katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı.

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Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda Fidan'ın yanı sıra Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Meclis Başkanı Danijela Durovic ve Başbakan Dritan Abazovic ile çok sayıda davetli hazır bulundu.

Fejzic, resepsiyonda yaptığı konuşmada, kutsal topraklarda bulunan binlerde hacı adayı arasında 218'inin Karadağ'dan gittiğini belirterek, "Hepsi Allah için orada. Hz. Muhammed, 'Siyahın beyaza, beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır' buyurmuştur." dedi.

Küçük diye betimlenen olguların insan hayatına değer kattığını dile getiren Fejzic, "Bir satıcının yüzündeki tebessüm günümüzü güzelleştirebilir. Komşumuzun verdiği selam, arkadaşımızın ikilemde kaldığımız bir konuda cesaret veren konuşması gibi. Kibar olmak, empati kurmak önemli." diye konuştu.

Fejzic, her zaman adaletli olunması gerektiğini ifade ederek, "Adaletten Kur'an-ı Kerim de bahseder. Adaletin toplumda önemli bir yeri vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Karadağ İslam Birliği Başkanı Fejzic, Fidan’a, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı döneminde restorasyonu yapılan Karadağ'daki Mehmet Fatih Medresesi'nin fotoğrafını hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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