Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak helikopter tatbikatı

Türkiye, kardeş ülke Azerbaycan ile birlikte ortak tatbikata başladı. Türk ve Azerbaycan hava kuvvetlerine ait helikopterlerin kullanıldığı tatbikat, Azerbaycan'da gerçekleştirildi.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Alpan 2023" ismi verilen tatbikatta havalanan helikopterler temsili düşmanın hava savunma, komuta ve toplanma mıntıkalarını uzak ve yakın mesafeden ateş açarak imha etti.

Bakanlık, personelin teorik ve pratik becerilerini geliştirmenin yanı sıra birimlerin etkileşimini sağlamayı ve muharebe kabiliyetini arttırmayı amaçlayan tatbikatın görüntülerini de paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# türkiye # Azerbaycan # hava tatbikatı

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