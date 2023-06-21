Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Londra'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ukrayna İyileştirme Konferansı'na katılmak üzere Londra'ya gitti.
Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.
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