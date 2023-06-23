Ege'den Hazar'a havada aynı dili konuşacaklar! HAKİM ile Türkiye ve Azerbaycan'a ortak koruma

Karabağ Zaferi’yle birlikte Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde yeni bir dönem başladı. Özellikle savunma sanayi alanında yapılan işbirlikleri, “iki devlet tek millet” sloganını güçlendirdi.

Savunma Sanayisi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan basınına verdiği bir demeçte iki ülke savunma ilişkilerinin çok daha farklı bir noktaya gideceğine işaret etmiş, ASELSAN’ın kısa adı HAKİM olan Hava Komuta Kontrol Sistemi projesine atıfta bulunmuştu.

Türkiye ve Azerbaycan, HAKİM projesiyle hava sahasını aynı sistem üzerinden birlikte hareket edebilecekleri noktaya taşımaya hazınlanıyor. HAKİM, ‘birden fazla radardan elde edilen verileri işleyen ve tanımlanmış hava resmini oluşturan bir hava komuta kontrol sistemi’ olarak tanımlanıyor.

HAKİM’e geçiş yapınca, Ege’den Hazar’a kadar çok geniş bir alandaki radar izleri, Ankara ve Bakü tarafından görülebilecek. İki ülke, hava sahalarında aynı dili konuşacak.