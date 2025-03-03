Londra’da Ukrayna zirvesi: Avrupa, silah yardımlarını sürdürecek

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen Ukrayna Zirvesi, önemli kararların alındığı bir toplantı olarak dikkat çekti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, zirve sonunda ülkelerin üzerinde anlaştığı yol haritasını açıkladı.

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Londra’da Ukrayna zirvesi: Avrupa, silah yardımlarını sürdürecek
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Zirveye devlet başkanları düzeyinde katılım sağlanırken, yalnızca Türkiye, zirveye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bakan düzeyinde temsil edildi.

Zirvenin Sonuçları:
Avrupa, Ukrayna'ya askeri yardımlarını sürdürmeye devam edecek.
Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımların daha da artırılması kararlaştırıldı.
Bir barış anlaşması sağlanması durumunda, Ukrayna’nın savunma yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Rusya ile yapılacak bir barış anlaşmasının ardından barışı garanti etmek için istekli ülkelerden oluşan bir koalisyon kurulacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, zirve sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Konuşmasında, Amerika'nın son haftalarda izlediği tutumun, Avrupa Birliği'nde bazı farklı görüşlere yol açtığını belirtti. Fidan, bu görüşlerin zirve masasında tartışıldığını ifade etti.

Fidan ayrıca, ateşkes ve sonrasında kalıcı bir barış anlaşması umduğunu dile getirdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Londra’daki zirvenin Ukrayna’ya ve Avrupa'nın ortak geleceğine adandığını vurguladı. Zelenski, “Avrupa’da birlik ve beraberlik, uzun zamandır görülmemiş bir düzeyde” şeklinde konuştu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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