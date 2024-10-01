Lübnan'daki Türk vatandaşları için tahliye planı hazır!

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki durumun kötüleşme ihtimaline karşı Türk vatandaşlarının tahliyesi için hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Lübnan'daki Türk vatandaşları için tahliye planı hazır!
Yayınlanma:

 Yapılan açıklamada, gerek hava gerekse deniz yoluyla tahliye için alternatif planların hazır olduğu belirtilirken, vatandaşların güvenli bir şekilde ülkeden çıkarılabilmesi için gerekli adımların atıldığı ifade edildi:

"Lübnan’daki güvenlik durumunun daha da kötüye gitmesi ihtimali bulunmaktadır" vurgusu yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Bu çerçevede, Lübnan’daki vatandaşlarımızla alakalı planlamalar ilgili kurumlarımızla eş güdüm halinde yapılmış ve vatandaşlarımızın deniz veya hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planlar hazırlanmıştır.

Süreci yürütmek üzere “Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi” tesis edilmiştir. Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerinden müteşekkil bir heyet halen sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir.

Olası tahliyeye dahil edilmek amacıyla kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın başvuruları, 24 saat görev yapan Konsolosluk Çağrı Merkezimiz (+90 312 292 29 29) aracılığıyla toplanmaktadır.

Lübnan’da bulunan vatandaşlarımızın, muhtemel tahliye kararına ilişkin olarak Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin duyurularını yakından takip etmeleri önem arz etmektedir.

Diğer ülke vatandaşlarının ülkemiz üzerinden tahliyesine ilişkin esaslar da belirlenmiş olup, şu ana kadar destek talep etmiş olan 20’ye yakın ülkeyle beraber gerekli hazırlıklar sürdürülmektedir."

Tekvando Şampiyonası’nda bronz madalya milli sporcumuzdan!Tekvando Şampiyonası’nda bronz madalya milli sporcumuzdan!Spor
lübnan Kazakistanda protesto türk vatandaşları
Günün Manşetleri
İşten atılan işçiler işbaşı yapana kadar Polonez Gıda ürünlerine boykot çağrısı
Can kaybı 41 bin 638'e yükseldi
13 terörist etkisiz hale getirildi
DEM Partili belediye işçilere kıydı
İsrail gece Şam’ı vurdu!
İsrail hükümetinden saldırılarla ilgili yeni karar
Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı
İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklama
"Filistin ve Lübnan'a sahip çıkmak insanlığa sahip çıkmak demektir"
Çok Okunanlar
Gazeteciliğin duayen ismi Güneri Civaoğlu hayatını kaybetti Gazeteciliğin duayen ismi Güneri Civaoğlu hayatını kaybetti
İzmir'de korkutan deprem! İzmir'de korkutan deprem!
Ehliyeti olanlar dikkat! Son gün yaklaştı Ehliyeti olanlar dikkat! Son gün yaklaştı
Cem Garipoğlu'nun mezarında dikkat çeken detay! Cem Garipoğlu'nun mezarında dikkat çeken detay!
Ajda Pekkan konserini bir bir terk ettiler Ajda Pekkan konserini bir bir terk ettiler