Tekvando Şampiyonası’nda bronz madalya milli sporcumuzdan!

Milli sporcumuz Sıla Irmak Uzunçavdar, Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tekvando Şampiyonası’nda bronz madalya milli sporcumuzdan!
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Güney Kore'nin Chuncheon şehrinde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde kadınlar 52 kiloda mücadele eden Sıla Irmak Uzunçavdar, güçlü rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Çinli sporcu Yinuo Xu'ya yenilen milli tekvandocumuz, turnuvayı bronz madalya ile tamamladı. Aynı şampiyonada kadınlar 59 kiloda mücadele eden Cansu Özgüven üçüncü turda, erkekler 63 kiloda yarışan Ahmet Boğaçhan Ceylan ise ilk turda elendi.

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