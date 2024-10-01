Çevre felaketi: 6 milyon TL’lik ceza kesildi

Bakanlık ekipleri, şehir merkezine 9 kilometre mesafedeki İnkumu Vahşi Çöp Döküm Sahası'na giden yolda tonlarca çöp döküldüğünü belirleyerek inceleme başlatmıştı.

Yapılan incelemelerde, Bartın İl Özel İdaresi ile Bartın, Amasra, Kurucaşile ve Ulus belediyelerinin bu alana atık bıraktığı tespit edildi. Çevre Kanunu'na dayanılarak her kuruma 1 milyon 299 bin 54 TL ceza kesildi. Bakanlık tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, "Bartın İnkumu Vahşi Çöp Döküm Sahası’na giden yola dökülen atıklarla ilgili yaptığımız incelemeler sonucunda Bartın İl Özel İdaresi ve ilgili dört belediyeye toplam 6 milyon 495 bin 270 TL idari ceza uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.