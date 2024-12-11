Macaristan Başbakanı Orban Türkiye'yi ziyaret edecek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceği bildirildi.

Mert Sagit Mert Sagit
Macaristan Başbakanı Orban Türkiye'yi ziyaret edecek
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Macaristan Devlet Bakanı Zoltan Kovacs, X hesabından yaptığı paylaşımda, Orban'ın yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Kovacs, Orban'ın "Ukrayna ve Orta Doğu'daki gelişmeleri, barış beklentilerini ve ikili ilişkileri" ele almak amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceğini aktardı.

Zoltan Kovacs, ikili görüşmenin ardından Orban'ın 2024 Türkiye-Macaristan Karşılıklı Kültür Yılı Kapanış Töreni'ne katılacağını belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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