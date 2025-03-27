Macron’dan Türkiye açıklaması: Ukrayna için kilit aktör"

Macron, Avrupa ülkelerinin Ukrayna ordusu için yeni eğitim programları başlattığını, ayrıca topçu sistemleri gibi askeri ekipmanların satın alınmasını hızlandırmak amacıyla kredi ödemelerinin kolaylaştırılacağını ifade etti.

Rusya’ya yönelik yaptırımlara da değinen Macron, "Şu an yaptırımları kaldırmanın zamanı değil. Ekonomik baskıyı sürdürmeliyiz, bu konuda mobilize olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Yaptırımların kaldırılmasının ancak "barış tesis edildikten sonra" değerlendirilebileceğini vurguladı.

Avrupa’nın güvenliği için daha güçlü bir iş birliği geliştirmesi gerektiğine dikkat çeken Macron, ABD’nin güvenilir bir müttefik olduğunu ancak Avrupa ve ABD’nin çıkarlarının her zaman örtüşmediğini söyledi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e de çağrıda bulunan Macron, "Başkan Xi’nin sağlam ve kalıcı bir barışı inşa etmemize yardımcı olması için aktif bir rol üstlenmesini istiyorum." dedi. Çin’in BM Güvenlik Konseyi’ndeki daimi üyeliği ve daha önceki barış girişimleri nedeniyle bu süreçte önemli bir aktör olduğunu belirtti.

Macron’dan Türkiye vurgusu: "Önemli bir rol üstlenebilir"

Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona ermesi konusunda Türkiye’nin etkili olabileceğini belirtti.

"Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki biz Türkiye’ye saygı duyuyoruz. Büyük bir ülke ve kıtamızın güvenliği ile istikrarı için kendi tarihine sadık kalarak önemli bir rol üstlenme potansiyeline sahip." ifadelerini kullanan Macron, Ankara ile diyaloğu her zaman sürdürdüklerini vurguladı.

Macron, son aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenli temas halinde olduğunu aktararak, "24 Şubat’ta Washington’a, Başkan Trump ile görüşmeye giderken bile Erdoğan ile yolda görüştüm." dedi.

"Türkiye, Ukrayna konusunda kilit aktör"

Türkiye’nin Karadeniz’deki özel rolüne dikkat çeken Macron, Ankara’nın Ukrayna krizinde önemli bir aktör olduğunu vurguladı.

"Türkiye isterse, kalıcı barışa katkı sunabilecek kilit bir aktör olabilir." diyen Macron, Türkiye’nin tahıl ihracatındaki rolünün de unutulmaması gerektiğini belirtti:

"Türkiye, tahıl ihracatının serbest bırakılmasına yardımcı oldu. Karadeniz’deki rolü, uluslararası anlaşmalarla kabul edilmiş bir gerçeklik."