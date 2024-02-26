Mariya Zaharova Ulusal Kanal'a konuştu: Görüşme Moskova'da

Ulusal Kanal, Rusya'da yapılan 'Dünya Çok Kutupluluk Forumu'nu yerinde takip ediyor. Ulusal Kanal Dış Haberler Servisi Şefi Kıvanç Özdal, Moskova'daki forumda Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova ile biraraya geldi. Özdal'ın sorularını yanıtlayan Zaharova “Tek kutuplu dünya artık yok” dedi.

İşte o söyleşi:

Kıvanç Özdal: Burada bugün Moskova'da çok kutupluluk forumundayız. İlk gün izlenimleriniz nelerdir? Etkinliği nasıl değerlendiriyorsunuz ve buradan dünyaya verilen mesaj nedir?

Mariya Zaharova: Bunun çok önemli bir forum olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu dünyaya bir cevap... Hala tek kutuplu bir dünyanın var olduğunu düşünenler için bir yanıt. Tek kutuplu dünya artık yok ve hiçbir zaman da varolduğunu düşünmüyorum. Çok kutuplu dünya şu anda şekillenme sürecinde olan bir gerçekliktir. Son perspektifi ne olacak, çok kutuplu dünya nasıl bir şekilde olacak? Bugünkü forumun katılımcılarının cevabını bulmaya çalıştığı soru budur. Ancak sanırım hepimiz çok kutuplu dünyayı özgür ve bizden kılmaya çalıştık. Yüzde 100 kesinlikte değil ama bunu yalnızca bir meydan okuma olarak yapıyoruz. Bu dünyayı, dünyamızı, daha dürüst, daha özgür kılmak ve ortak refahımızı bu ilkeye; dürüstlük ve özgürlük gibi ilkesel konulara dayandırmak için ilk sıraya koyalım.

Özdal: Bugün dünyanın dört bir yanından birçok yurttaşın buraya geldiğini gördük. Aralarında akademisyen, filozof ve siyasetçi olduğunu görüyoruz. Böylece çok kutupluluğunun dünya çapında daha çok ilgi gördüğünü söyleyebiliriz.

Zaharova: Kesinlikle... Katılımcıların hepsi olağanüstü insanlar. Onlar, psikolojide, bilim dünyasında gerçek başarılara sahip insanlar. Sadece bugünkü foruma değil ortak geleceğimize de yatırım yapacak bir şeyleri var. Oldukça deneyimli ve uzmanlar arasında son derece saygılı kişiler ve onların bakış açısını duymak çok ilginçti ve bu sadece başlangıç. Çünkü programları devam ediyor.

Çok önemli bir husus da kendilerine sunulan sözde gündemleri tartışmıyorlar. Yani bugünün katılımcıları kendi ülkelerinden kendileri için önemli olan şeyleri getirmişler. Kendi toplumlarından, kendi halklarından ve hatta dinlerinden... Kendi bakış açılarından bir şeyler getirerek geleceğin dünyasına dair bu büyük bulmacayı yapmaya çalışıyorlar. İşte mesele budur. Ana hedef budur. Bu çok kutupluluk fikri dünyayı farklı tutmak ama özgürlük ve dürüstlüğü gerçek demokrasi temelinde bir araya getirmek için.