Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: "NATO'nun Genişlemesine Karşı Değiliz"



10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret etti. Ziyaretler sırasında da gazetecilerin sorularını yanıtladı.



İsveç’in NATO üyeliğine yönelik soruyu yanıtlayan Kurtulmuş, İsveç’in şartların önemli bölümünü yerine getirdiğini savundu.



Meclis Başkanı, gazetecilerin de yeşil pasaport alabilmesi için atılacak adımlarla ilgili bilgi verdi:

- Biz meslekte tecrübeye sahip olan yesil pasaprt yararlandirilmasi musibet yöndedir. 15 yıllık süreyi doldurmuş olanlar yeşil pasaport hakkından yararlanması faydalı olacağı kanaatindeyim.