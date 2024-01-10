Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: "NATO'nun Genişlemesine Karşı Değiliz"

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. NATO genişlemesi stratejisine karşı olmadıklarını belirten Kurtulmuş, Türkiye’nin sunduğu şartların önemli bir kısmını Stokholm'un yerine getirdiğini savundu.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: "NATO'nun Genişlemesine Karşı Değiliz"


10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret etti. Ziyaretler sırasında da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsveç’in NATO üyeliğine yönelik soruyu yanıtlayan Kurtulmuş, İsveç’in şartların önemli bölümünü yerine getirdiğini savundu.

Meclis Başkanı, gazetecilerin de yeşil pasaport alabilmesi için atılacak adımlarla ilgili bilgi verdi:

- Biz meslekte tecrübeye sahip olan yesil pasaprt yararlandirilmasi musibet yöndedir. 15 yıllık süreyi doldurmuş olanlar yeşil pasaport hakkından yararlanması faydalı olacağı kanaatindeyim.
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# nato # numan kurtulmuş
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