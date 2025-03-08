Mehmet Perinçek: "Avrupa kaybedenler kulübü, AK Parti kaybedenlerle kaderini birleştiriyor"

Hükümet, Avrupa Güvenlik Mimarisi içinde daha aktif bir rol üstlenirken, bu sürecin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefiyle paralel ilerlemesi gerektiğini vurguluyor. Ancak bu stratejinin Türkiye’ye ne kazandıracağı ve bölgesel dengeleri nasıl etkileyeceği tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa Güvenlik Mimarisi içindeki rolüne dikkat çekerek, “Türkiye’siz Avrupa'nın güvenlik mimarisi düşünülemez” ifadelerini kullandı. Hükümetin hedefi, Türkiye’yi bölgesel güvenlik denkleminde daha merkezi bir konuma yerleştirmek.

Vatan Partisi Rusya Temsilcisi Doç. Dr. Mehmet Perinçek ise hükümetin bu yaklaşımını eleştirdi. Perinçek, Avrupa güvenliği meselesinin NATO’dan bağımsız bir yapı oluşturma çabası olduğunu belirterek, bu girişimin dünya barışına veya çok kutuplu düzene katkı sağlamayacağını savundu.

Perinçek, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerde daha farklı bir strateji benimsemesi gerektiğini ifade etti. “Eğer Türkiye doğru bir strateji izleseydi, bugün yeni dünyanın kuruluşunda Trump, Putin veya Xi Jinping gibi liderlerle daha etkili bir rol oynayabilirdi” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedeflerinin güçlü bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, “Tam üyelik hedefimizi muhafaza ediyoruz. Üyelik müzakerelerimizin bir an önce canlandırılmasını bekliyoruz” dedi.

Perinçek ise Avrupa’nın stratejik olarak zayıfladığını belirterek, “Avrupa bugün tam anlamıyla bir kaybedenler kulübü haline geldi. Ekonomik, siyasi ve askeri olarak ciddi kayıplar yaşıyor. Erdoğan, Türkiye’nin kaderini kaybedenlerle birleştirmek istiyor” ifadelerini kullandı.

Perinçek, Avrupa’daki bazı liderlerin eski ABD Başkanı Joe Biden’ın yerine geçme çabalarının sonuç vermeyeceğini belirterek, “Bu isimlerin sonu Zelenski gibi olabilir” dedi.

Hükümetin Ukrayna’ya asker gönderme seçeneğini masada tuttuğu belirtilirken, Perinçek bu durumu eleştirdi. “Türkiye'nin bölgesel güvenlik sorunlarını çözmek için Doğu Akdeniz, Karadeniz, Ege ve Güney Kafkasya'da Avrasya ülkeleriyle ittifak içinde olması gerekiyor. Ancak bu hamlelerle bu ittifak potansiyelini sabote ediyorsunuz” diye konuştu.