İran'dan Trump’a cevap: "Mektup almadık, baskılarla müzakere yapmayız’"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de, ABD’nin baskı ve tehditleri devam ederse doğrudan müzakerelere girilmeyeceğini belirtti. "İran’ın nükleer programı askeri yollarla yok edilemez" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e nükleer müzakere çağrısı olan bir mektup gönderdiğini duyurmuştu. İran’dan konuya ilişkin açıklama geldi.

İran medyasındaki habere göre, İran'ın New York'taki Birlemiş Milletler Daimi Temsilciliği, mektuba ilişkin soruyu, "Şu ana kadar böyle bir mektup almadık." diyerek yanıtladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump’ın tehditli müzakere çağrısı hakkında, “ABD'nin azami baskı politikası ve tehditleri devam ettiği sürece biz, ABD ile doğrudan müzakerelere girmeyeceğiz” dedi. İsrail'in nükleer tesislere saldırı tehditlerine dikkat çeken Erakçi, "İran’ın nükleer programı askeri yollarla yok edilemez" ifadelerini kullandı. Erakçi, İran'a bir saldırı olursa, bunun bölgede büyük bir yangına dönüşebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, İran’a yönelik tehditlerini sürdürdü. Trump, İran’ın nükleer silahlara sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Son sürece girildiğini belirten ABD başkanı, “İran ile ilgili bir durum var, çok yakında bir şeyler olacak. Yakında bundan bahsediyor olacaksınız. Umarım bir barış anlaşması yapabiliriz. Sadece barış anlaşmasını diğerine tercih edeceğimi söylüyorum ama diğeri de sorunu çözecektir” ifadelerini kullandı.

