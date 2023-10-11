Mehmet Perinçek: "NATO'da Türkiye'nin Görüşünün Bir Önemi Yok"

Brüksel'de yapılan NATO zirvesinde NATO Genel Sekreteri, NATO'nun İsrail'in Filistin'e saldırısını orantılı bulduğunu açıkladı. Ancak hükümet tarafından yapılan açıklamalar bu görüşün tam tersi. Peki NATO'da Türkiye'nin görüşünün bir önemi yok mu? Mehmet Perinçek açıklamalarda bulundu.

Mehmet Perinçek: "NATO'da Türkiye'nin Görüşünün Bir Önemi Yok"
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısında konuştu. NATO Genel Sekreteri, NATO'nun İsrail'in Filistin'e saldırısını orantılı bulduğunu açıkladı. Konuya ilişkin Vatan Partisi Rusya Temsilcisi Dr. Mehmet Perinçek sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Perinçek şunları söyledi:

- NATO Genel Sekreteri, NATO'nun İsrail'in Filistin'e saldırısını orantılı bulduğunu açıkladı. Türkiye de NATO üyesi olarak bu görüşü paylaşıyor olmalı. Ya da NATO'da Türkiye'nin görüşünün bir önemi yok.

- Türkiye, Rusya ve Çin'den sonra Ürdün de krizin ancak bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla çözülebileceği yönünde açıklama yaptı.

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