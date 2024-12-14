Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Iraklı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza Al Abbasi ile Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Irak Savunma Bakanı Al Abbasi, Milli Savunma Bakanlığı'na bir ziyaret gerçekleştirdi ve Bakan Güler ile bir araya geldi.

Açıklamada, görüşmenin Bakanlık binasında yapıldığı bilgisi paylaşıldı.