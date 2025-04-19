MİT Başkanı Kalın, HAMAS heyetiyle Gazze gündemini görüştü

Görüşmede, İsrail ablukası nedeniyle ağır insani kriz yaşayan Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması için atılabilecek adımlar ve uluslararası yardım girişimlerinin koordinasyonu ele alındı. Ayrıca, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarının durdurulması ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasına yönelik yürütülen girişimlerde gelinen son durum değerlendirildi.

Taraflar, Gazze halkının zorla yerinden edilmesini amaçlayan İsrail planlarına karşı ortak bir duruş sergilenmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede Türkiye’nin, sivil halkı hedef alan saldırılar ve açlık politikalarına rağmen büyük bir direniş ve sabır gösteren Gazze halkının yanında olmaya devam edeceği vurgulandı.

MİT Başkanı Kalın, Türkiye’nin İsrail’in yayılmacı ve işgalci politikalarına karşı durduğunu, her türlü yeni ilhak girişimine karşı çıkmaya devam edeceğini belirtti. Türkiye’nin, kalıcı ateşkes ve barış için sürdürülen uluslararası çabalara destek vermeyi sürdüreceğinin de altı çizildi.