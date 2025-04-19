Sahte çağrı merkeziyle 144 kişiyi dolandırdılar: 20 tutuklama

Eskişehir merkezli 24 ilde kurulan sahte çağrı merkezleri üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyonda 71 şüpheli gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sahte çağrı merkeziyle 144 kişiyi dolandırdılar: 20 tutuklama
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Şüphelilerin, çeşitli dijital yayın platformlarına ait üyeliklerin yenileneceğini ya da iptal edileceğini söyleyerek 144 kişiyi yaklaşık 3,5 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Gözaltına alınanlardan 20’si tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, sahte çağrı merkezleri aracılığıyla vatandaşların 0850 ve 0312’li numaralardan arandığı, dijital yayın aboneliklerinin iptal edileceği ya da vergi iadesi yapılacağı gibi gerekçelerle para talep edildiği ortaya çıktı. Şüphelilerin, ödeme yapılmadığı takdirde yasal işlem başlatılacağı yönünde baskı kurarak, paraların kendi hesaplarına aktarılmasını sağladığı tespit edildi.

71 Gözaltı, 20 Tutuklama

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri; Eskişehir, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Konya, Samsun, Kayseri ve daha birçok ilde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon kapsamında 54’ü kadın olmak üzere 71 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 30 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi. 15 kişiye ev hapsi verilirken, 20 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında 3 firarinin ise halen arandığı bildirildi.

Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

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