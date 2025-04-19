Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

KADEM’in önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Erdoğan, “İnsanı kadın ve erkek olarak ayrıştırıp birbirine rakip gibi göstermeye çalışan zihniyet, bizim medeniyetimize ait değildir” dedi. Bu anlayışın Batı toplumlarına ait olduğunu ifade eden Erdoğan, "Kadını ve erkeği karşı karşıya getiren anlayış, yönünü şaşırmış Batı’ya aittir" ifadesini kullandı.

Son dönem gelişmelerin Batı'nın savunduğu değerlerin içinin ne kadar boş olduğunu gösterdiğini dile getiren Erdoğan, “18 aydır Gazze'de devam eden katliamlar, Batı’nın ahlaki üstünlüğünü tamamen kaybettiğini ortaya koymuştur” dedi.

“Medeniyetimiz kadınla erkeği eşit görür”

Erdoğan, “Kadın haklarıyla ilgili Batı merkezli kampanyalara temkinli yaklaşılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bizim inancımızda ve kültürümüzde cinsiyet üstünlüğü değil; ilim, ahlak ve erdem öne çıkar” ifadelerini kullandı.

“Yanlış uygulamaları inkâr etmiyoruz ama genelleştirmiyoruz”

Kadınlara yönelik hatalı uygulamaların inkâr edilmediğini, ancak bunların istisna olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Töre ya da dini gerekçelerle meşrulaştırılmaya çalışılan yanlışlara karşı mücadele ettik. Sorunlarımızı halının altına süpürmedik” diye konuştu.

“Sosyal medyanın etkisi çocukları bizden uzaklaştırıyor”

Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çeken Erdoğan, “Zihinleri ve gönülleri bizim kontrolümüzde olmayan bir dünyanın etkisi altındalar. Bu sadece bize özgü değil, Batı ülkeleri de aynı sorunla mücadele ediyor” dedi.

“Nüfus düşüşü savaştan bile daha büyük bir tehdit”

Demografik yapının ciddi bir değişim geçirdiğine işaret eden Erdoğan, “En iyimser projeksiyonlara göre 10 yıl sonra nüfusumuz artmayacak, azalmaya başlayacak. Bu ülke için savaşlardan bile daha büyük bir tehdit” açıklamasında bulundu.

“Aile kurumu ağır bir tehdit altında”

Erdoğan, "Cinsiyetsizleştirme dayatmaları, neoliberal kültürün özendirdiği yalnız yaşam tarzı, aile kurumunu örseliyor. Gençler artık stüdyo dairelerde yalnız yaşamayı tercih ediyor" dedi. Belediyelerdeki bazı uygulamaları da eleştiren Erdoğan, “LGBT paçavralarıyla donatılan belediyelerin yolsuzluklarını takip ediyoruz” dedi.

“Nüfusu artırmak için zihniyet dönüşümüne ihtiyaç var”

Nüfusu artırmaya yönelik bazı maddi teşviklerin devreye alındığını hatırlatan Erdoğan, “Ancak bu mesele zihinsel bir dönüşüm gerektiriyor. Zihinleri değiştirmeden hedefe ulaşamayız. İrfanımızı kaybetme riskiyle karşı karşıyayız” dedi.

“Kadınları dışlayan anlayış tarih oldu”

Kadınların kıyafetine ve inancına saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Kamu ve özel sektörün tepe noktalarında daha fazla kadın görmeye alışacaksınız. AK Parti iktidarıyla kadın düşmanlığı tarih oldu. Türkiye’yi kadınlarla birlikte büyüttük” dedi.

“Terörsüz Türkiye için kadınlardan güçlü destek bekliyoruz”

Terörün kadınları ve anneleri en fazla etkileyen unsur olduğunu belirten Erdoğan, “Terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda sizlerin desteği büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.