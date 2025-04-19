Mektup diplomasisi: Son dönemin stratejik iletişim yöntemi

Mektupların teslimi ise hem doğrudan hem de dolaylı yollarla gerçekleşti. Stratejik gelişmelere yön veren bu kritik diplomatik mesajlaşmayı sizler için derledik.

Trump’ın Mektupları ve İran’a Gönderdiği Uyarılar

İlk görev döneminde ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve İran liderlerine gönderdiği mektuplarla tartışmalara zemin hazırlamıştı. Trump, ikinci döneminde de aynı yolu izlemeye devam etti. Göreve başladığında, Tahran’a gönderdiği bir mektup, dikkat çeken ilk adımlarından biri oldu.

Trump, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bir mektup göndererek, İran’la nükleer müzakerelere başlanması gerektiğini belirtti. Trump'ın mektubu, 12 Mart 2025’te Birleşik Arap Emirlikleri aracılığıyla Tahran’a ulaştı.

Trump’ın mektubundan alıntı: "Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak harekete geçmemiz gerekirse bu korkunç bir durum olur."

İran ise bu tehdit dolu mektuba, Birleşik Arap Emirlikleri yerine Umman aracılığıyla yanıt verdi.

Hamaney’den Trump’a Yanıt: "ABD'nin askeri saldırı tehdidi mantıksız bir açıklama... İran savaş peşinde değil, ancak Amerikalılar ya da onların bölgedeki ajanları yanlış bir adım atarsa, yanıtımız kesin ve kararlı olur. En büyük zararı Amerika görür."

Trump’ın Japonya Başbakanı Aracılığıyla Gönderdiği Mektup

2019 yılında ise Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe aracılığıyla bir mektup göndermişti. Ancak, Hamaney, bu mektubu zarfını dahi açmadan geri çevirmişti.



İran-Rusya Arasında Mektup Diplomasi

Son dönemde dikkat çeken bir diğer mektup örneği, İran ve Rusya arasında yaşandı. Ayetullah Hamaney, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mektup gönderdi. Bu mektup, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi tarafından 18 Nisan’da doğrudan Kremlin’e teslim edildi.

Erakçi’nin açıklamaları: "Dini liderin kaleme aldığı bu mesajda, Rusya Devlet Başkanı ile görüşmeyi amaçlayan önemli noktalar yer aldı. Putin mektubu okudu ve ben de ek açıklamalar yaptım."

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin’in mektuba yanıt olarak Hamaney’e iyi dileklerini ilettiğini açıkladı.



Suudi Arabistan-İran Mektup Diplomasisi

Bir diğer önemli mektup alışverişi, Suudi Arabistan ve İran arasında yaşandı. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud, Suudi Kralı Selman Bin Abdülaziz'in, İran ile ikili ilişkiler ve bölgesel konulara dair yazdığı mektubu, Ayetullah Hamaney’e bizzat teslim etti. Bu önemli diplomatik adım, 2016 yılındaki krizin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin ardından geldi.



ABD ve İsrail’in Bölgedeki Faaliyetleri Gündemdeydi

İran-Rusya ve Suudi Arabistan-İran arasındaki son mektuplaşmalarda en çok tartışılan konular, ABD ve İsrail’in bölgedeki faaliyetleri oldu. İran ile ABD’nin nükleer müzakereleri, İran’a yönelik olası ABD-İsrail saldırıları, Yemen’deki gelişmeler, İsrail’in Gazze’deki katliamları ve Suriye gibi stratejik başlıklar taraflar arasında müzakere edilen önemli gündem maddeleri oldu.