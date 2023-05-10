Moskova’da Türkiye-Rusya-Suriye-İran dörtlü toplantısı
Türkiye-Rusya-Suriye-İran dörtlü toplantısı, Rusya’nın başkenti Moskova’da yapıldı.
Türkiye-Rusya-Suriye-İran dörtlü toplantısı, Rusya’nın başkenti Moskova’da yapıldı.
Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Dışişleri Bakanı Faydal Mikdad ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian ve Suriye Dışişleri Bakanı Faydal Mikdad katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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