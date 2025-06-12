Nükleer kriz büyüyor: Kararı sonrası İran’dan misilleme adımı

ABD ve Batılı ülkelerin girişimiyle İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin gerilim yeniden tırmandı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nı (NPT) ihlal ettiğini öne süren kararı kabul etti.

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Nükleer kriz büyüyor: Kararı sonrası İran’dan misilleme adımı
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Viyana’daki IAEA Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen kararda, İran’ın nükleer materyalleri “silah ya da diğer patlayıcı cihazlara yönlendirip yönlendirmediği” konusunda Ajansın ciddi belirsizlik yaşadığı ifade edildi. İran’ın bu konudaki denetimlere “tam iş birliği sağlamadığı” savunuldu.

Toplam 35 üyeden oluşan yönetim kurulunda 19 ülke karar lehine oy kullandı. Bu ülkeler arasında ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya dikkat çekerken; Rusya, Çin ve Burkina Faso ret oyu verdi. 11 ülke ise çekimser kaldı.

Kararın ardından ABD ve Avrupa ülkeleri ortak bir bildiri yayınlayarak, bu adımın tansiyonu yükseltmeye değil, İran’la diplomatik çabaları desteklemeye yönelik olduğunu ileri sürdü.

Ancak Tahran yönetimi kararı siyasi bir baskı girişimi olarak değerlendirdi. İran Dışişleri Bakanlığı ve İran Atom Enerjisi Kurumu’nun ortak açıklamasında, Batı’nın İran’dan taviz koparmak amacıyla ajansı araçsallaştırdığı belirtildi.

Açıklamada İran’ın atacağı adımlar da net bir şekilde sıralandı. Buna göre Tahran, güvenli bir bölgede yeni bir uranyum zenginleştirme tesisi kuracağını duyurdu. Ayrıca hâlihazırda faaliyet gösteren Fordo nükleer tesisinde 1’inci nesil santrifüjlerin, 6’ncı nesil gelişmiş santrifüjlerle değiştirileceği açıklandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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