Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov Türkiye'deki görevini tamamladı

Yerhov, Türkiye'deki diplomatik kariyerinin 6 yılını İstanbul'da, 8 yılını Ankara'da olmak üzere toplam 14 yıldır sürdürdüğünü hatırlatarak, yakında ülkeden ayrılacağını belirtti.

Ankara’daki büyükelçilik binasında düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci, çeşitli ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri, Vatan Partisi yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmasını Türkçe "hoşçakalın" diyerek tamamlayan Yerhov’un, önümüzdeki dönemde Özbekistan’da büyükelçi olarak görevlendirilmesi bekleniyor.

Ulusal Kanal’ın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre Yerhov’un yerine, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vasileviç Verşinin'in Ankara Büyükelçisi olarak atanması planlanıyor. Diplomatik çevreler, bu atamanın iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik seviyeye taşındığının göstergesi olduğunu belirtiyor.

Verşinin, 2018’den bu yana dışişleri bakan yardımcılığı görevini yürütüyor. Daha önce Orta Doğu ve Kuzey Afrika Dairesi Başkanlığı görevinde bulunan Verşinin’in, özellikle Suriye başta olmak üzere bölgesel diplomaside önemli bir tecrübeye sahip olduğu biliniyor. Yeni dönemde Türkiye ile yürütülen stratejik diyaloğa katkı sunması bekleniyor.

Yerhov, görev süresi dolmadan kısa bir süre önce Ulusal Kanal’a verdiği röportajda, Batı’nın baskılarına karşı Türkiye ile birlikte hareket ettiklerini belirterek, “Engelleri birlikte aşıyoruz” demişti.