Konya’da okulda silahlı saldırı: Öğretmen hayatını kaybetti

Konya’da bir ortaokulda görev yapan rehberlik öğretmeni, okul içinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Konya’da okulda silahlı saldırı: Öğretmen hayatını kaybetti
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Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi’ndeki Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Okula gelen kimliği henüz açıklanmayan bir kişi, yanında getirdiği tüfekle rehberlik öğretmeni Muhammed Öz’e ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde öğretmen Öz’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri saldırganı olay yerinde gözaltına alırken, okulda bulunan öğrenciler güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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