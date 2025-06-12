Bitki çayı komaya soktu: Genç kadın karaciğer nakliyle kurtarıldı

Elleri kızardı, eklem ağrıları arttı, bilinç bulanıklığı gelişti. İlk müdahale Aksaray’da yapıldı ancak durumu ağırlaşınca karaciğer koması şüphesiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede yapılan değerlendirmede karaciğer enzimleri çok yüksek olmasa da sarılık değerlerinin ciddi şekilde arttığı belirlendi. Canlı donör bulunamayınca Büşra K., ulusal acil organ bekleme listesine alındı. Sadece 24 saat içinde uygun donör bulundu ve başarılı bir karaciğer nakli gerçekleştirildi. Genç kadının karaciğer fonksiyonları kısa sürede düzeldi, 3. haftada taburculuk aşamasına geldi.



“Bazen günde 4 fincan içiyordum, sonuç felaket oldu”

Kullandığı ürünlerin zararlarını fark ettiğinde artık çok geç olduğunu dile getiren Büşra K., şu ifadeleri kullandı:

“Yeşil çay ve ıhlamur gibi bitki çaylarını zayıflamak ve şişkinlik gidermek için kullanıyordum. Bazen bir fincan, bazen de günde 4 fincana kadar içtiğim oluyordu. Genellikle marketten hazır aldığım poşet çayları tercih ediyordum. O dönem iyi geldiğini düşündüm ama sonuç çok kötü oldu. Karaciğerime büyük zarar verdi. Artık kimseye tavsiye etmiyorum. Doktor önerisi olmadan kesinlikle kullanılmamalı.”

“Sosyal medyada gördüm, denedim... ama pişman oldum”

Sosyal medya etkisiyle bu ürünlere yöneldiğini söyleyen Büşra K., “Bazı diyetisyenleri takip ediyordum. Onlar da bu çayları öğünlere ekliyordu. Ben de uygulamaya başladım. Kullandığım ağrı kesicilerle birleşince vücudum bu yükü kaldıramadı. Ellerde kırmızı benekler çıktı, eklem ağrılarım arttı. Sonra her şey kontrolden çıktı” diye konuştu.



“Masum görünen bitki çayları karaciğer nakline yol açtı”

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif Aslaner, Büşra K.’nin yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Hastamız karaciğer koması şüphesiyle geldiğinde enzim değerleri çok yüksek değildi ama sarılık seviyesi oldukça yüksekti. Canlı verici bulamayınca ulusal acil listeye aldık. 24 saat içinde uygun donörle nakli gerçekleştirdik. 2-3 gün yoğun bakımda kaldı, şimdi karaciğeri sağlıklı şekilde çalışıyor. Taburcu aşamasına geldi.”

“Sosyal medya önerileriyle ilaç gibi ürün kullanmayın”

Prof. Dr. Aslaner, bu tür vakaların ciddi dersler içerdiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Biraz kilo vermek ya da sosyal medyada önerildiği için kullanılan bitki çayları ve takviyeler, karaciğeri tahrip edebiliyor. Bu ürünler masum gibi görünse de ciddi zararlar doğurabiliyor. Bu nedenle kullanılmadan önce mutlaka bir hekime danışılmalı. Sosyal medya üzerinden yayılan bilgilerle hareket etmek hayati sonuçlara yol açabilir. Amacımız bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmak.”