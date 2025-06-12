ABD Kongresi’nde FETÖ şovu: Enes Kanter Türkiye’yi şikâyet etti

FETÖ firarisi Enes Kanter, ABD Kongresi’ne çıkarak Türkiye’yi hedef aldı. “Türkiye’de insan hakları ihlalleri” başlıklı oturumda konuşan Kanter, devam eden FETÖ operasyonlarını eleştirdi, Washington yönetimini Türkiye’ye karşı harekete geçmeye çağırdı.

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ABD Kongresi’nde FETÖ şovu: Enes Kanter Türkiye’yi şikâyet etti
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Oturumda dikkat çeken isimler de yer aldı: CIA bağlantılı Michael Rubin ve FETÖ’nün ABD’deki yöneticilerinden Alp Aslandoğan.

10 Haziran’da ABD Kongresi’nin İnsan Hakları Komisyonu’nda düzenlenen oturumun gündeminde Türkiye vardı. Oturumun başlığı “Türkiye’de İnsan Hakları” olarak duyuruldu ancak içerik FETÖ propagandasına dönüştü. İlk konuşmayı FETÖ firarisi Enes Kanter yaptı.

Kanter, “bir Hizmet Hareketi mensubu” olduğunu belirterek başladığı konuşmasında, Türkiye’yi AİHM kararlarına uymamakla, FETÖ operasyonlarını sürdürmekle ve Hamas’a destek vermekle suçladı. Konuşmasında sık sık “Türkiye durdurulmalı” çağrısını dile getirdi.

FETÖ mensubu Kanter, konuşmasında muhalefet siyasetçileri ve belediye başkanlarının tutuklandığını, şirketlere el konulduğunu, basın özgürlüğünün hedef alındığını iddia etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı süreçlerini örnek göstererek, “seçimlerden men edilmek isteniyor” ifadelerini kullandı.

ABD Kongresi’ne çağrıda bulunan Kanter, “Türkiye’deki siyasi tutuklamaların açık şekilde kınanmasını, sürgüne zorlanan sivil toplum mensuplarına destek verilmesini, AİHM kararlarına uyulması yönünde Türkiye’ye baskı yapılmasını” istedi.

Kanter’in talepleri bununla sınırlı kalmadı. Türkiye’nin “sınır ötesi baskı politikaları” ve INTERPOL sisteminin “kötüye kullanılması” iddialarına da yer vererek, ABD yönetiminden yurt dışındaki muhaliflerin korunmasını talep etti.

Enes Kanter’in Türkiye karşıtı bu açıklamaları yaptığı oturumda iki isim dikkat çekti. Kanter’in bir yanında CIA’nın operasyonel ismi olarak bilinen Michael Rubin, diğer yanında ise FETÖ’nün ABD’deki temsilcilerinden Alp Aslandoğan yer aldı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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